ФДМУ повернув "трубу Медведчука" в державну власність
Господарський суд Житомирщини задовольнив позов ФДМУ про визнання права власності за державою на розташовану на території України частину магістрального нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок" так званої труби Медведчука
Про це повідомляє пресцентр Фонду державного майна України.
Відповідне рішення суд ухвалив ще наприкінці червня.
Зазначається, що нафтопровід був збудований за часів СРСР в 1957-1968 роках. Після проголошення незалежності він мав перейти у державну власність України, однак цього не сталося. Багато років цим активом користувалася російська компанія "Транснафтопродукт".
Україна ж намагається повернути цей актив у державну власність не перший рік.
Спроби повернути трубопровід у власність України
У ФДМУ повідомляють, що з 2011 року велися судові справи, які мали на меті повернути трубопровід в державну власність. Спочатку Господарський суд Рівненської області визнав за Україною право власності на українську частину нафтопродуктопроводу. Щоправда, у 2017 році він змінив своє рішення та визнав право власності за дочірнім підприємством "Транснафтопродукт".
У 2017 році НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) розпочали розслідування обставин передачі права власності. За даними НАБУ, в основі нового рішення суду зазначався свідомо неправдивий висновок інженерно-технічної експертизи. У межах розслідування вони звернулися до суду з клопотанням про арешт активу.
У лютому 2021 року Вищий антикорупційний суд задовольнив це клопотання. З 2021 року цей актив знаходиться в управлінні АТ "Укртранснафта", адже вона отримала усі необхідні документи для експлуатації та належного управління українською ділянкою нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок"
ФДМУ, одночасно з розслідуванням правоохоронних органів, зробив чергову спробу повернути актив у державну власність. У 2021 році Фонд держмайна подав позов до Господарського суду Житомирської області, в якому просив визнати за державою цей актив. Лише наприкінці червня 2023 року суд став на бік ФДМУ.
Також у 2021 році президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО про повернення в державну власність 1433 км нафтопродуктопроводу "Самара-Західний напрямок" (СЗН).
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