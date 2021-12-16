Проєкт "Леся Українка: 150 імен" отримав нагороди на Effie Awards Ukraine

Про це повідомив очільник Мінкульту Олександр Ткаченко.



"Масштабний державний захід, який готував МКІП спільно з Держмистецтв та агенцією Postmen журі визначили найкращим в категоріях "Культура та Мистецтво" (золото), "Крос-медійний сторітелінг" (срібло) та "Ребрендинг" (золото). Як зазначили в премії, проєкт "Леся Українка: 150 імен" - став головною культурною подією року. І це не може не радувати, адже йдеться саме про державний захід. Це доводить, що ми рухаємося в правильному напрямку і знаходимо потрібні інструменти аби популяризувати культуру в сучасний спосіб", - написав він.



За словами міністра, переосмислення ключових постатей українського мистецтва і можливість подивитися на їх творчість з іншого боку - одна із цілей МКІП, що трансформувалась у цей проєкт. "Будемо й надалі тримати високу планку. Тому чекайте нових проєктів у 2022-му", - додав Ткаченко.



Нагадаємо, 9 червня 2020 за результатами конкурсу Global Effie Index українську креативну студію Banda визнали найефективнішим незалежним рекламним агентством світу.

Довідка: Effie Awards Ukraine - щорічна нагорода в галузі маркетингових комунікацій в Україні. За підсумками Effie Awards Ukraine визначаються національні рейтинги ефективності комунікаційних, медіаагентств та рекламно-комунікаційних холдингів, а також імена найефективніших рекламодавців та брендів України. Усі результати Effie Awards Ukraine включаються в міжнародні рейтинги Effie Index, рейтинг найефективніших компаній та брендів у всьому світі та в міжнародну базу кейсів Effie Case.