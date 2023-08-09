Професійні кадри та створення економічних передумов: Маломуж розповів, як подолати корупцію у військовій сфері
Для боротьби з корупцією та розвитку ВПК Україні потрібні кваліфіковані кадри й економічні та технологічні передумови
Про це заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері Еспресо.
"Я б звернув увагу, крім закону, на системну зміну кадрів у військовій, оборонній, безпековій, правоохоронній сферах. Не потрібно 12 антикорупційних організацій. Передусім треба створити економічні, технологічні, електронні передумови, щоб не дати змоги створювати корупційні схеми. З другого боку - призначити професійні кадри, зокрема антикризового менеджера, які працюють на війну", - наголосив він.
Микола Маломуж вважає, що за таких умов за півтора року Україна випускатиме потужні ракети, дрони, танки "Оплот". Він зауважив, що над цим необхідно працювати вже зараз.
- 9 серпня міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що зараз рівень корупції в Україні сягнув найнижчого показника та під час війни міг перейти в інший формат.
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