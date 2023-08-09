Про це заявив екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в етері Еспресо.

"Я б звернув увагу, крім закону, на системну зміну кадрів у військовій, оборонній, безпековій, правоохоронній сферах. Не потрібно 12 антикорупційних організацій. Передусім треба створити економічні, технологічні, електронні передумови, щоб не дати змоги створювати корупційні схеми. З другого боку - призначити професійні кадри, зокрема антикризового менеджера, які працюють на війну", - наголосив він.

Микола Маломуж вважає, що за таких умов за півтора року Україна випускатиме потужні ракети, дрони, танки "Оплот". Він зауважив, що над цим необхідно працювати вже зараз.