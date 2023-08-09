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Міністр фінансів вважає, що наразі рівень корупції в Україні найнижчий і міг перейти в інший формат

9 серпня, 2023 середа
10:12
Економіка Сергій Марченко

Міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що зараз рівень корупції в Україні сягнув найнижчого показника і міг перейти під час війни в інший формат

Про це він сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

На думку міністра фінансів, наразі рівень корупції в Україні найнижчий, а "корупція як явище зараз повністю під суспільним моніторингом".

"Корупцію в Україні треба розглядати з декількох площин. Я скажу так. Я вже досить досвідчений. Ви ж кажете, що я – "податківець зі стажем". За 20 років, за які я розумію процеси в цій країні, рівень корупції зараз найменший, який є. Можливо, в деяких секторах він залишився досить високим. Але в принципі в цілому по системі", - заявив він. 

За словами Марченка, корупційні скандали не додають Україні "додаткових аргументів" в очах міжнародних партнерів, проте вони розуміють, що очищення від корупції - це процес, який потребує часу. 

"І те, що, умовно кажучи, роблять суспільні організації, розголос, який є, робота тих же ж органів НАЗК, НАБУ та інших дають свій ефект. З певним запізненням ефект. Тому це нормально. І партнери це також розуміють. Вони готові прийняти, що у нас може бути корупція. Тому що ніхто не скаже, що от у нас війна, і корупція закінчилася. Тому що корупція, можливо, перейшла в інший формат під час війни", - додав міністр фінансів. 

Він також вважає, що корупційні скандали спричиняють додаткові перевірки від міжнародних донорів. 

"Я ж працюю з фінансистами. Вони кажуть: дивіться, у вас є кейс корупційний. Це значить наступне, що ви будете давати звітів удвічі більше, це значить, що аудитори приїдуть удвічі частіше, і це значить, що ваші слова перевірятимуться вдвічі ретельніше", - сказав Марченко. 

  • Загальнонаціональне соціологічне дослідження щодо адаптації українців до війни та сприйняття дій влади зі зміцнення обороноздатності, яке проводили у липні, показало, що понад 61% українців вважають, що перемагати Росію найбільше заважає корупція на закупівлях для ЗСУ.
Суспільство
корупція в Україні
Війна з Росією
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