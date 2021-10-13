Профільний комітет рекомендує пускати до Ради лише вакцинованих

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Комітету, інформує УНІАН.

Йдеться про проект постанови про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (№6154).

Як зазначив під час розгляду питання голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Михайло Радуцький, епідемічна ситуація з коронавірусом в Україні "продовжує погіршуватися".

"У більшості регіонів показники відповідають "помаранчевій" зоні, і багато з них вже на порозі "червоної" зони. Уряд запроваджує досить жорсткі вимоги до діяльності освітніх, культурних та інших закладів, а також обов'язковість профілактичних щеплень проти COVID для працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади та закладів освіти. Вважаю, що за таких умов парламент не може бути виключенням, для всіх діють однакові правила", - сказав він.

Так, члени комітету підтримали пропозицію рекомендувати Раді включити цей проект постанови до порядку денного.