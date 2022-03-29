Прогрес на переговорах у Стамбулі дасть змогу влаштувати зустріч Зеленського та Путіна, - Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив сподівання, що за підсумками українсько-російських переговорів у Стамбулі, вдасться влаштувати особисту зустріч лідерів країн Володимира Зеленського та Володимира Путіна
Про це повідомляє Daily Sabah.
За словами Ердогана, він сподівається, що переговори між Україною та РФ, які розпочалися 29 березня у Стамбулі, сприятимуть організації особистої зустрічі українського та російського президентів.
"Прогрес, досягнутий на цих переговорах, дасть змогу лідерам Росії та України провести переговори особисто", - сказав Ердогана.
Він додав, що Туреччина готова прийняти переговори Зеленського та Путіна.
Ердоган також висловив впевненість, що сторонам до снаги зупинити трагедію, яка розгортається в Україні.
"Справедливий мир стане перемогою для всіх сторін, а продовження зіткнень не принесе користі жодній зі сторін. Переговорний процес між РФ та Україною перебуває на такому рівні, за якого можливі конкретні результати. Світова спільнота очікує від учасників зустрічі у Стамбулі позитивних рішень", - зазначив Ердоган.
- У вівторок, 29 березня, у Стамбулі розпочалися переговори делегацій України і Росії.
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