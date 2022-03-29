Прогрес на переговорах у Стамбулі дасть змогу влаштувати зустріч Зеленського та Путіна, - Ердоган

Про це повідомляє Daily Sabah.

За словами Ердогана, він сподівається, що переговори між Україною та РФ, які розпочалися 29 березня у Стамбулі, сприятимуть організації особистої зустрічі українського та російського президентів.

"Прогрес, досягнутий на цих переговорах, дасть змогу лідерам Росії та України провести переговори особисто", - сказав Ердогана.

Він додав, що Туреччина готова прийняти переговори Зеленського та Путіна.

Ердоган також висловив впевненість, що сторонам до снаги зупинити трагедію, яка розгортається в Україні.

"Справедливий мир стане перемогою для всіх сторін, а продовження зіткнень не принесе користі жодній зі сторін. Переговорний процес між РФ та Україною перебуває на такому рівні, за якого можливі конкретні результати. Світова спільнота очікує від учасників зустрічі у Стамбулі позитивних рішень", - зазначив Ердоган.

У вівторок, 29 березня, у Стамбулі розпочалися переговори делегацій України і Росії.

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