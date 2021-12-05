"Прокинувся" вулкан Семеру на Яві. Є жертви
В Індонезії на острові Ява сталося виверження вулкану Семеру
Щонайменше 13 осіб загинули, десятки людей отримали опіки та поранення, повідомляє DW.
Вулкан в суботу, 4 грудня 2021 року, раптово вивергнув масу попелу та гарячих хмар диму, які вкрили сусідні села в провінції Східна Ява, змусивши людей у паніці тікати. Сотні людей шукали захисту в тимчасових укриттях та мечетях.
Більше десяти розташованих поблизу сіл наразі вкрито вулканічним попелом, низку будинків зруйновано.
Виверження розірвало міст поблизу населеного пункту Маланг.
98 осіб поранено, понад 900 евакуювали. Щонайменше 40 осіб отримали опіки, 35 постраждалих госпіталізували.
Довідка
Висота Семеру сягає 3600 метрів, це один із майже 130 активних вулканів Індонезії.
Востаннє він вивергався у січні, тоді обійшлося без жертв.
Попереднє велике виверження трапилося у грудні 2020 року, коли тисячі жителів змушені були рятуватися втечею.
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