Прокуратура кількох регіонів Німеччини відкрила понад 140 кримінальних справ за підтримку війни РФ проти України

Про це повідомляє DW з посиланням на Redaktionsnetzwerks Deutschland.

За попередньою інформацією, станом на 18 квітня поліція та прокуратура кількох федеральних земель Німеччини відкрили понад 140 кримінальних справ у звʼязку зі схваленням російського вторгнення на територію України.

Як повідомляє група видань Redaktionsnetzwerks Deutschland, більшість відкритих справ стосується використання літери "Z", що стала символом російської агресії.



Як відомо, демонстрація цієї літери у публічних місцях підпадає під 140 статтю німецького Кримінального кодексу. Покарання за "заохочення чи схвалення публічно протиправних дій на зборах або шляхом розповсюдження письмових матеріалів" передбачає штраф або позбавлення волі на строк до 3 років.



Окрім того, у регіоні Саксонія-Ангальт заведено 19 справ за вказаною статтею через символ "Z". У Гамбурзі - 17, з них 16 теж стосуються цієї символіки.

Також у Північній Рейн-Вестфалія відкрито 37 справ за схвалення російської агресії проти українського народу, з яких 22 також пов'язані з демонстрацією "Z".

Крім того повідомляється, що деякі регіони на кшталт Баварії не ведуть аналогічної статистики, проте місцева влада запевняє про вжиття усіх можливих заходів проти осіб, які підозрюється у цих злочинах.

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