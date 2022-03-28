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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією Прокуратура має докази використання Росією заборонених касетних бомб на Одещині та Харківщині

Прокуратура має докази використання Росією заборонених касетних бомб на Одещині та Харківщині

28 березня, 2022 понедiлок
17:56
війна з Росією касетна бомба

На території Одеської та Херсонської областей РФ використовувала заборонені касетні бомби

Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, передає НВ.

"Маємо докази в Одеській області, маємо докази в Херсонській області, де застосовуються безпосередньо касетні бомби, касетні снаряди", - заявила вона.

За її словами, армія РФ використовували ці снаряди й у Києві. Докази цього злочину збирають.

Вона додала, що за час повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували понад 3 тисячі кримінальних проваджень, які стосуються військових злочинів та ідентифіковані приблизно 200 підозрюваних.

Касетні бомби - засоби ураження, що містять від двох до кількох сотень однотипних бойових елементів, які розкидають на заданій висоті. Вони розпорошуються над певною територією та забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.

У 2008 році у Дубліні на міжнародній конференції була досягнута угода про заборону використання касетних бомб.

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касетні бомби
Ірина Венедіктова
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