Прокуратура має докази використання Росією заборонених касетних бомб на Одещині та Харківщині
На території Одеської та Херсонської областей РФ використовувала заборонені касетні бомби
Про це заявила генпрокурорка Ірина Венедіктова, передає НВ.
"Маємо докази в Одеській області, маємо докази в Херсонській області, де застосовуються безпосередньо касетні бомби, касетні снаряди", - заявила вона.
За її словами, армія РФ використовували ці снаряди й у Києві. Докази цього злочину збирають.
Вона додала, що за час повномасштабного вторгнення Росії правоохоронці зафіксували понад 3 тисячі кримінальних проваджень, які стосуються військових злочинів та ідентифіковані приблизно 200 підозрюваних.
Касетні бомби - засоби ураження, що містять від двох до кількох сотень однотипних бойових елементів, які розкидають на заданій висоті. Вони розпорошуються над певною територією та забезпечують ураження більшої площі в порівнянні з боєприпасом-моноблоком.
У 2008 році у Дубліні на міжнародній конференції була досягнута угода про заборону використання касетних бомб.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.99
-
EUR
Купівля 32.11Продаж 33.14
- Актуальне
- Важливе