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Прокуратура проводить нові обшуки в КМДА через схеми на будівництві Подільського мосту

16 серпня, 2021 понедiлок
11:35
Економіка

Правоохоронці проводять обшуки у Департаменті транспортної інфраструктури Київської міської державної адміністрації та низці компаній через розкрадання 4,5 млн грн коштів громади міста на будівництві Подільського мосту

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з повідомленням, правоохоронці проводять обшуки в приміщеннях Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, комунального підприємства "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва", держпідприємства "Укрдержбудекспертиза", у генпідрядника, а також у підрядних організаціях. Обшуки проходять у справі про привласнення коштів територіальної громади Києва та службової недбалості під час будівництва Подільського мостового переходу у Києві.

За даними слідства, у квітні 2017 року між комунальним підприємством "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" та компанія "Еко-Буд-Трейд" було укладено договір генпідряду щодо виконання робіт по будівництву Подільського мосту.

У липні 2020 року в.о. директора комунального підприємства та керівник генпідрядної організації підписали акт приймання виконаних робіт за липень 2020 року, до яких були внесені відомості про виконання упродовж квітня-травня 2020 року роботи по фарбуванню низу залізобетонних прольотних плит автопроїзду від опори до опори довжиною 33 м.

Відповідно до висновку експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, роботи, які передбачені технологічними картами виробника не виконувались.

За інформацією прокуратури, внаслідок цих дій місцевому бюджету територіальної громади Києва було спричинено збитки на суму понад 4,5 млн грн.

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КМДА
розкрадання
прокупатура
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