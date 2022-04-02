Прокуратура США знайшла докази спроб російських олігархів ухилятися від санкцій за напад на Україну

Про це заявив керівник нової оперативної групи Мін'юсту Ендрю Адамс, повідомляє Reuters.



За його словами, в деяких випадках навіть олігархи, проти яких ще не були накладені санкції, намагаються випередити потенційні майбутні заходи.



Але навіть коли олігархи намагаються приховати яхти, літаки чи інше мобільне майно в країнах, які вважають засекреченими, вони стикаються з "висотним" рівнем міжнародного співробітництва для відстеження неправомірних прибутків російських еліт.



"Існують спроби - про деякі з них публічно повідомляють - переміщувати, наприклад, рухоме майно у вигляді яхт, літаків... у юрисдикції, де, напевно, вони вважають, їх було б складніше розслідувати та важче заморозити", - сказав Адамс.



Міністерство юстиції США створило оперативну групу "KleptoCapture" для обмеження фінансів російських олігархів з метою тиску на президента РФ Володимира Путіна. До складу робочої групи входять прокурори, слідчі та аналітики з багатьох федеральних агенцій.



