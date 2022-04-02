Прокуратура США знайшла докази спроб російських олігархів ухилятися від санкцій за напад на Україну
Прокуратура США знайшла докази того, що російські олігархи намагаються ухилитися від санкцій, запроваджених для тиску на Москву за повномасштабне вторгнення в Україну
Про це заявив керівник нової оперативної групи Мін'юсту Ендрю Адамс, повідомляє Reuters.
За його словами, в деяких випадках навіть олігархи, проти яких ще не були накладені санкції, намагаються випередити потенційні майбутні заходи.
Але навіть коли олігархи намагаються приховати яхти, літаки чи інше мобільне майно в країнах, які вважають засекреченими, вони стикаються з "висотним" рівнем міжнародного співробітництва для відстеження неправомірних прибутків російських еліт.
"Існують спроби - про деякі з них публічно повідомляють - переміщувати, наприклад, рухоме майно у вигляді яхт, літаків... у юрисдикції, де, напевно, вони вважають, їх було б складніше розслідувати та важче заморозити", - сказав Адамс.
Міністерство юстиції США створило оперативну групу "KleptoCapture" для обмеження фінансів російських олігархів з метою тиску на президента РФ Володимира Путіна. До складу робочої групи входять прокурори, слідчі та аналітики з багатьох федеральних агенцій.
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