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Прокуратура США знайшла докази спроб російських олігархів ухилятися від санкцій за напад на Україну

2 квітня, 2022 субота
11:26
Світ олігарх долар

Прокуратура США знайшла докази того, що російські олігархи намагаються ухилитися від санкцій, запроваджених для тиску на Москву за повномасштабне вторгнення в Україну

Про це заявив керівник нової оперативної групи Мін'юсту Ендрю Адамс, повідомляє Reuters.

За його словами, в деяких випадках навіть олігархи, проти яких ще не були накладені санкції, намагаються випередити потенційні майбутні заходи.

Але навіть коли олігархи намагаються приховати яхти, літаки чи інше мобільне майно в країнах, які вважають засекреченими, вони стикаються з "висотним" рівнем міжнародного співробітництва для відстеження неправомірних прибутків російських еліт.

"Існують спроби - про деякі з них публічно повідомляють - переміщувати, наприклад, рухоме майно у вигляді яхт, літаків... у юрисдикції, де, напевно, вони вважають, їх було б складніше розслідувати та важче заморозити", - сказав Адамс.

Міністерство юстиції США створило оперативну групу "KleptoCapture" для обмеження фінансів російських олігархів з метою тиску на президента РФ Володимира Путіна. До складу робочої групи входять прокурори, слідчі та аналітики з багатьох федеральних агенцій.

 

санкції проти Росії
війна з Росією
санкції США
російські олігархи
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