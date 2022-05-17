Прокуратура встановила особу ще одного окупанта-ґвалтівника

Про це повідомляє Генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Київська прокуратура повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни 20-річного окупанта Булату Фассахову. Він служив радіотелефоністом гаубичного артилерійського дивізіону 30-ої окремої мотострілецької бригади 2-ї гвардійської загальновійськової армії Центрального військового округу зс РФ.

"Нами зібрано достатньо доказів того, що у березні 2022 року він разом із співслужбовцем увірвались до приватного будинку в селі Броварського району. Він наказав спільнику закрити всіх мешканців будинку в підвалі, крім однієї жінки. Залякуючи жертву зброєю та розправою над сім’єю, він її зґвалтував", – говорить Венедіктова.

Проте це не єдиний його злочин. Через кілька днів після нього, той самий російський військовий разом зі ще трьома прийшли вже до іншого будинку: сім’ю вивели на вулицю, залишивши одну жінку, яку по черзі зґвалтували, погрожуючи вбивством.

За словами прокурорки, прокуратура продовжує встановлювати решту причетних.

Громадян просять повідомляти на єдиний доказовий хаб або до Київської обласної прокуратури (097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75), якщо впізнали підозрюваного або про інформації щодо причетності цього російського військовослужбовця до інших воєнних злочинів чи про його спільників.

Генпрокуратура України оголосила про підозру Шойгу, Володіну, Бортнікову та низці інших російських чиновників.

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