Генпрокуратура України оголосила про підозру Шойгу, Володіну, Бортнікову та низці інших російських чиновників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.



Офіс генпрокурора України оголосив про підозри міністру оборони Росії Сергію Шойгу, керівнику Росгвардії Віктору Золотову, спікеру Держдуми В'ячеславу Володіну, голові Ради Федерацій Валентині Матвієнко, міністру внутрішніх справ РФ Володимиру Колокольцеву, директору служби зовнішньої розвідки Сергію Наришкіну, представнику президента в Центральному федеральному окрузі Ігорю Щоголеву та директору ФСБ Олександру Бортнікову.



У тексті підозр цих російських чиновників йдеться про правопорушення передбачене ч. 2 ст. 110 ККУ. Шойгу інкримінується ч. 2 ст. 110 ККУ (публічні заклики до вчинення умисних дій з метою зміни меж території і держкордону України).



Колишнього президента РФ Дмитра Медведєва викликали для допиту до офісу генпрокурора 16-18 травня.

28 квітня прокурори Бучанської окружної прокуратури Київщини заочно повідомили про підозру 10 військовослужбовцям збройних сил РФ у жорстокому поводженні з цивільним населенням й інших порушеннях законів та звичаїв війни.

4 травня, поліція Іспанії затримала проросійського пропагандиста Анатолія Шарія, підозрюваного Україною в державній зраді.

Іспанський суд відпустив Анатолія Шарія під підписку про невиїзд.

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