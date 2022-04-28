Звірства у Бучі: Генпрокуратура повідомила підозру 10 окупантам армії Росії

Про це пише Генпрокуратура.

За даними слідства, під час окупації міста Буча впродовж березня 2022 року російські військові тримали у заручниках цивільних людей, які не брали участі у бойових діях та не мали зброї. Окупанти не забезпечували їх продуктами харчування та питною водою.

"Підозрювані позбавляли людей можливості вільно пересуватися, ставили їх на коліна, зав’язували очі липкою стрічкою та ганчірками, руки зв’язували пластиковими хомутами. Потерпілим погрожували вбивством і цілеспрямовано стріляли у їх напрямку.З метою отримання інформації про розташування військовослужбовців ЗСУ та територіальної оборони, а в окремому випадку і безпричинно, російські військові завдавали мирним мешканцям тілесні ушкодження. Людей били кулаками по тілу, прикладом зброї по ногах, пальцях ніг та грудній клітці. Крім того, окупанти грабували місцеве населення, забираючи особисті речі і побутову техніку", - пише прокуратура України.

Підозрюваних буде оголошено у розшук з метою їх затримання та притягнення до кримінальної відповідальності. Наразі перевіряється їх причетність до скоєння інших злочинів, зокрема умисних вбивств.

Досудове розслідування здійснюється Бучанським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід - Департаментом захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції України.

Також зазначається, що прокурори Київщини вдячні журналістам проєкту "Слідство Інфо" за плідну співпрацю у встановленні особистих даних військових країни-агресора, які порушували закони та звичаї війни, передбачені міжнародними договорами.

"Якщо ви впізнаєте цих російських військовослужбовців і маєте свідчення про їх причетність до інших звірств - надсилайте докази на наш єдиний хаб або звертайтеся до Київської обласної прокуратури: 097-053-04-65, 097-838-31-87, 050-107-66-75; Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06", - додають у Генпрокуратурі.

Нагадаємо, у Бучі на Київщині завершується збір та ексгумація тіл загиблих під час тимчасової російської окупації, уже виявили 412 тіл. Раніше повідомляли, що Путін присвоїв почесне звання бригаді, частини якої коїли військові злочини у Бучі

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