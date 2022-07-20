Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

З початком повномасштабного вторгнення РФ чоловік став співпрацювати із загарбниками. Він очолив "унитарное предприятие Херсонская железная дорога"" й агітує місцевих працювати на цьому "підприємству".

Чоловіку заочно оголосили підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.

18 липня оголоили підозру в держзраді очільнику електромереж окупованого Куп’янська на Харківщині.

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