Прокуратура заочно оголосила підозру головному залізничнику окупованої Херсонщини
Прокуратура заочно повідомила про підозру колаборанту, який очовив окупаційну "Херсонскую железную дорогу" й агітує там працювати
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
З початком повномасштабного вторгнення РФ чоловік став співпрацювати із загарбниками. Він очолив "унитарное предприятие Херсонская железная дорога"" й агітує місцевих працювати на цьому "підприємству".
Чоловіку заочно оголосили підозру в колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України). Зараз триває досудове розслідування.
- 18 липня оголоили підозру в держзраді очільнику електромереж окупованого Куп’янська на Харківщині.
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