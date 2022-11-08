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Промоутер Джошуа дав суперечливий прогноз на бій Усика проти Ф'юрі

8 листопада, 2022 вiвторок
10:26
Спорт Олександр Усик, Боб Арум та Тайсон Ф'юрі (зліва - направо)

Промоутер Едді Хірн назвав Тайсона Ф'юрі фаворитом бою проти Олександра Усика, але зауважив, що британцю буде нелегко перемогти українця

Про це повідомляє BoxingScene.   

На думку Едді Хірна, який є промоутером британця Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі матиме перевагу над Олександром Усиком через свої габарити у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, який може відбутися у лютому-березні 2023 року. 

"Напевно, я віддаю перевагу Тайсону через його розміри. Я просто відчуваю, що зазвичай недооцінював його у деяких поєдинках. Наприклад, проти Володимира Кличка чи Деонтея Вайлдера, тож маю віддати йому належне. Але я вважаю, що Усика дуже складно перемогти", - сказав Хірн. 

Водночас він зауважив, що у бою Усик - Ф'юрі прихильникам боксу не варто розраховувати на яскраве видовище. 

"Мене критикували за те, що я не вважаю бій Ф'юрі та Усика великим, я назву його привабливим. Це два дуже небезпечні та хитрі бійці. Але вони не почнуть просто так бити один одного", - попередив Хірн. 

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), він проведе наступний бій 3 грудня 2022 року в Лондоні проти Дерека Чісори. 

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

  • 25 жовтня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії. 

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Бокс
Олександр Усик
Тайсон Ф'юрі
Ентоні Джошуа
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