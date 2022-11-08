Про це повідомляє BoxingScene.

На думку Едді Хірна, який є промоутером британця Ентоні Джошуа, Тайсон Ф'юрі матиме перевагу над Олександром Усиком через свої габарити у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу, який може відбутися у лютому-березні 2023 року.

"Напевно, я віддаю перевагу Тайсону через його розміри. Я просто відчуваю, що зазвичай недооцінював його у деяких поєдинках. Наприклад, проти Володимира Кличка чи Деонтея Вайлдера, тож маю віддати йому належне. Але я вважаю, що Усика дуже складно перемогти", - сказав Хірн.

Водночас він зауважив, що у бою Усик - Ф'юрі прихильникам боксу не варто розраховувати на яскраве видовище.

"Мене критикували за те, що я не вважаю бій Ф'юрі та Усика великим, я назву його привабливим. Це два дуже небезпечні та хитрі бійці. Але вони не почнуть просто так бити один одного", - попередив Хірн.

Тайсон Ф'юрі є чемпіоном світу за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), він проведе наступний бій 3 грудня 2022 року в Лондоні проти Дерека Чісори.

Олександр Усик володіє титулами WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

25 жовтня стало відомо, що бій за титул абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі може відбутися у березні 2023 року в Саудівській Аравії.

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