Промоутер пояснив, чому бій Ломаченка проти абсолютного чемпіона не має сенсу

Про це Хірн заявив у інтерв'ю YouTube-каналу K.O. Artist Sports

За словами промоутера, який веде справи іншого претендента на бій за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Девін Хейні зі США, Джорджу Камбососу немає сенсу битися з Василем Ломаченком.

"Знаю, що Камбосос має варіант бою з Ломаченком. Але навіщо потрібен цей поєдинок? Це просто обов'язковий захист. Хейні готовий прийняти цей бій та провести його в Австралії. Хейні без проблем туди поїде. Девін націлений на велич, тому він навіть вважає за краще завоювати титули на виїзді", – сказав Хірн.

Він додав, що продовжує наполягати, що Камбососа не можна вважати повноправним абсолютним чемпіоном.

"Вважаю, що Камбосос бажає бою з Хейні. Джордж розчарований, що насправді не є абсолютним чемпіоном. Камбосос має бути абсолютом, але це не так. Він стане ним, якщо переможе Хейні у цьому бою", - сказав Хірн.

Джордж Камбосос володіє титулами WBA (Всесвітньої боксерської асоціації), WBO (Всесвітньої боксерської організації), IBF (Міжнародної боксерської федерації) та "франчайзинговим" поясом WBC (Всесвітньої боксерської ради).

Девін Хейні є "звичайним" чемпіоном WBC, а Василь Ломаченко - колишнім володарем титулів WBC, WBO та WBA.



Нагадаємо, 2 лютого Джордж Камбосос заявив, що проведе наступний поєдинок проти Василя Ломаченка або американця Девіна Хейні.

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