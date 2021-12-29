Промоутер розповів, коли Берінчик проведе чемпіонський бій у категорії Ломаченка

Про це Красюк сказав у етері YouTube-каналу BoxOffice.

За його словами, він вірить, що у 2022 році Денис Берінчик проведе бій за звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), де виступає інший український боксер - Василь Ломаченко.

"У 2022 році Берінчик проведе бій за титул чемпіона світу. Я мушу в це вірити. Буде у нього бій за титул чемпіона світу. Обов'язково буде. Причому, не завдяки, а всупереч", – переконаний Красюк.

Читайте також: Топ-7 найгучніших боксерських боїв 2021 року

Денис Берінчик є володарем титулу Всесвітньої боксерської організації - WBO International. Абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі є австралієць Джордж Камбосос. Крім того у дивізіоні є кілька "регулярних" чемпіонів. Американець Девін Хейні володіє відповідним поясом за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), а його співвітчизник Джервонта Девіс - за версією WBA (Всесвітньої боксерської федерації).



29 грудня стало відомо, що Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти Василя Ломаченка.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb