Промоутер розповів, коли Берінчик проведе чемпіонський бій у категорії Ломаченка
Промоутер Дениса Берінчика Олександр Красюк заявив, що український боксер у 2022 році проведе бій за титул чемпіона світу в легкій вазі
Про це Красюк сказав у етері YouTube-каналу BoxOffice.
За його словами, він вірить, що у 2022 році Денис Берінчик проведе бій за звання чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг), де виступає інший український боксер - Василь Ломаченко.
"У 2022 році Берінчик проведе бій за титул чемпіона світу. Я мушу в це вірити. Буде у нього бій за титул чемпіона світу. Обов'язково буде. Причому, не завдяки, а всупереч", – переконаний Красюк.
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Денис Берінчик є володарем титулу Всесвітньої боксерської організації - WBO International. Абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі є австралієць Джордж Камбосос. Крім того у дивізіоні є кілька "регулярних" чемпіонів. Американець Девін Хейні володіє відповідним поясом за версією WBC (Всесвітньої боксерської ради), а його співвітчизник Джервонта Девіс - за версією WBA (Всесвітньої боксерської федерації).
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29 грудня стало відомо, що Джордж Камбосос дав згоду провести поєдинок проти Василя Ломаченка.
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