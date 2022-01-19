Промоутер розповів про помилку, через яку Ломаченко позбувся всіх титулів

Про це повідомляє FightHype.com.

За його словами, Ломаченку вчинив безглуздо, коли перед боєм з Лопесом приховав, що травмований та з цієї причини втратив титули.

"Чесно кажучи, я був шокований, коли побачив виступ Ломаченка з Лопесом. Але за два дні після бою Василь відвідав лікаря і йому провели операцію на плечі. Тож це ніякі не вигадки. Щоправда, я не розумію, чому він не повідомив нам про це, щоби ми могли перенести бій, але маємо те, що маємо", - сказав Арум.

У жовтні 2020 року тодішній володар пояса IBF (Міжнародної боксерської федерації) в легкій вазі (до 61,2 кг) Теофімо Лопес завдав поразки Василю Ломаченку в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу та позбавив його титулів WBC (Всесвітньої боксерської ради), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Нагадаємо, 18 січня повідомлялося, що Василь Ломаченко веде переговори про поєдинок з Джорджем Камбососом.

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