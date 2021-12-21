Промоутер Усика дав категоричний прогноз на бій Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу
Гендиректор промоутерської компанії K2 Promotions Олександр Красюк заявив, що австралієць Джордж Камбосос здатен перемогти українця Василя Ломаченка лише випадково
Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу BoxOffice.
За його словами, у нового абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа практично немає шансів на успіх в поєдинку проти Василя Ломаченка.
"Ломаченко - номер один для Камбососа. Але водночас Василь уже й останній номер для австралійця. Не бачу жодних шансів, окрім випадкових, для Камбососа у бою з Ломаченком. Потім Джервонта Девіс, тому що для Камбососа гроші можуть бути пріоритетнішими", – сказав Красюк.
Він додав, що для промоутера українця Боба Арума, бій проти абсолютного чемпіона не є пріоритетним, бо він хоче влаштувати Василеві Ломаченку поєдинок з американцем Шакуром Стівенсоном у США.
"Арум не каже відкрито, але у нього немає інтересу робити Ломаченку бій в Австралії. Тому що йому набагато цікавіше робити бій Ломаченка з Шакуром у вазі нижче. Але завжди боксер приймає рішення. Арум не буде учасником процесу. Він просто отримає свої комісійні з гонорару Ломаченка", - пояснив Красюк, який є промоутером іншого українського боксера - Олександра Усика.
Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).
Джордж Камбосос 28 листопада здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.
- Нагадаємо, 15 грудня промоутер Едді Хірн заявив, що Василь Ломаченко зустрінеться в поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу з переможцем бою між Джорджем Камбососом та американцем Девіном Хейні.
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