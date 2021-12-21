Промоутер Усика дав категоричний прогноз на бій Ломаченка проти абсолютного чемпіона світу

Про це він заявив у інтерв'ю YouTube-каналу BoxOffice.

За його словами, у нового абсолютного чемпіона світу в легкій вазі (до 61,2 кг) Джорджа Камбососа практично немає шансів на успіх в поєдинку проти Василя Ломаченка.

"Ломаченко - номер один для Камбососа. Але водночас Василь уже й останній номер для австралійця. Не бачу жодних шансів, окрім випадкових, для Камбососа у бою з Ломаченком. Потім Джервонта Девіс, тому що для Камбососа гроші можуть бути пріоритетнішими", – сказав Красюк.

Він додав, що для промоутера українця Боба Арума, бій проти абсолютного чемпіона не є пріоритетним, бо він хоче влаштувати Василеві Ломаченку поєдинок з американцем Шакуром Стівенсоном у США.

"Арум не каже відкрито, але у нього немає інтересу робити Ломаченку бій в Австралії. Тому що йому набагато цікавіше робити бій Ломаченка з Шакуром у вазі нижче. Але завжди боксер приймає рішення. Арум не буде учасником процесу. Він просто отримає свої комісійні з гонорару Ломаченка", - пояснив Красюк, який є промоутером іншого українського боксера - Олександра Усика.

Василь Ломаченко 12 грудня переміг ганця Річарда Коммі та здобув інтерконтинентальний титул WBO (Всесвітньої боксерської організації).

Джордж Камбосос 28 листопада здолав американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього звання абсолютного чемпіона світу.

