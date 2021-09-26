Промоутер Усика назвав головну умову реваншу з Джошуа

Про це він заявив у інтерв'ю Behind The Gloves.

За словами Красюка, у контракті на перший бій між Джошуа та Усиком прописаний пункт про обов'язковий реванш, у разі поразки британця, а боксери мають провести другий поєдинок негайно - без проміжних зустрічей.

"Контракт, який ми підписували, передбачав не один поєдинок, а цілих два. Так, у Джошуа є право на використання опції реваншу, негайного реваншу, уточню. За контрактом не можна провести проміжний бій перед реваншем", - сказав Красюк.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.

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