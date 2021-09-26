Промоутер Усика назвав головну умову реваншу з Джошуа
Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що за умовами контракту на перший бій з Ентоні Джошуа, українець має негайно провести з британцем реванш
Про це він заявив у інтерв'ю Behind The Gloves.
За словами Красюка, у контракті на перший бій між Джошуа та Усиком прописаний пункт про обов'язковий реванш, у разі поразки британця, а боксери мають провести другий поєдинок негайно - без проміжних зустрічей.
"Контракт, який ми підписували, передбачав не один поєдинок, а цілих два. Так, у Джошуа є право на використання опції реваншу, негайного реваншу, уточню. За контрактом не можна провести проміжний бій перед реваншем", - сказав Красюк.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
-
Нагадаємо, у ніч проти неділі, 26 вересня, Олександр Усик переміг Ентоні Джошуа та став новим чемпіоном світу WBO, WBA та IBF у надважкій вазі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.83
-
EUR
Купівля 31.06Продаж 31.46
- Актуальне
- Важливе