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Промову Байдена про Україну та Ізраїль переглянули у США понад 20 млн телеглядачів

21 жовтня, 2023 субота
05:59
Світ Джо Байден

Виступ Джо Байдена у телеефірі подивилися понад 20 млн американців. Це майже втричі більше, ніж подивилися його минулий виступ

Про це повідомляє Reuters.

За даними дослідницької фірми Nielsen, близько 20,3 мільйона людей переглянули виступ президента США Джо Байдена у четвер увечері у прайм-тайм із закликом надати військову допомогу Ізраїлю та Україні.

У червні виступ Байдена, присвячений припиненню боргової кризи, у прайм-тайм переглянули 6,2 мільйона глядачів і він транслювався у двох великих мережах мовлення США.

Кількість переглядів у четвер було підраховано у 10 мовних та кабельних мережах США, включаючи ABC, CBS, CNN, Fox News та NBC.

Дві третини глядачів дивилися 15-хвилинну промову Байдена мережами мовлення, при цьому 35% - кабельним телебаченням. За словами Nielsen, понад три чверті телеглядачів були старші 55 років.

Найбільше телеглядачів дивився виступ президента на Fox News – майже 3,4 мільйона глядачів. MSNBC у цей час дивилося 2,1 мільйона глядачів, а CNN включили 1,4 мільйона телеглядачів.

  • 20 жовтня Байден виступив із промовою стосовно війни в Україні та Ізраїлі. При цьому він порівняв російського диктатора Володимира Путіна з ХАМАСом.
  • Через декілька годин Адміністрація Білого дому подала запит до Конгресу про екстрене фінансування на суму понад 100 млрд доларів для підтримки Ізраїлю та України. Більшість коштів – 61 млрд доларів – виділяється для України.
Джо Байден
Війна з Росією
допомога Україні
Війна в Ізраїлі
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