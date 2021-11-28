Пропагандист Лукашенка переклав провину за міграційну кризу на українців

З такою заявою виступив провладний білоруський політолог, автор надрукованих у Москві антиукраїнських книг про Голодомор і війну на Донбасі Юрій Шевцов. На це звертає увагу Наша ніва.



"Я переглядаю польську офіційну зведення: дві спроби прорватися за ніч по кілька десятків людей кожна. Було затримано кілька кур’єрів, які намагалися вивезти біженців до Німеччини. Знову кілька громадян України. Серед затриманих кур'єрів взагалі кидаються в очі громадяни України. Поляки беруть їх майже щодня", - сказав коментатор.



Юрій Шевцов не виключає, що нібито створена українцями кур'єрська мережа стала важливим каналом доправлення біженців з білоруського кордону до Німеччини.



"Якщо вони підключилися до руху з білоруського кордону, це значить, що українські можливості трафіку в Польщі та Німеччині тепер мають різко зрости. Тобто треба звернути увагу на українсько-польський кордон", - наголосив політичний оглядач, який підтримує режими Путіна та Лукашенка.





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