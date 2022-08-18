"Пропонувала екскурсії Бучею, Ірпенем та навіть окупованим Маріуполем": членкиня Гільдії гідів Ніколаєва вимагає вибачень від Visit Ukraine
Членкиня Громадського об‘єднання "Гільдія Гідів" Анна Ніколаєва обурена й вимагає вибачень від організації "Visit Ukraine", яка пропонувала тури Бучею, Ірпенем та навіть окупованим росіянами Маріуполем
Гід по Львову поділилася деталями в етері телеканалу "Еспресо".
"Суспільна організація "Visit Ukraine" запустив тури містами, що постраждали від війни. Після низки звернень інформацію про тури прибрали з сайту: немає Бучі, Ірпеня та Маріуполя. Тобто вони пропонували екскурсії в окупований Маріуполь. Такі тури коштували 50 євро. Туризм памʼяті і скорботи має бути, але не в країні, яка перебуває в стані війни. Ми не можемо бути певні в безпеці туристів, адже прилетіти може куди завгодно", - зазначила Ніколаєва.
Членкиня Гільдії гідів додала, що поява інформації про тури спричинила хвилю критики та обурення.
"Цей кейс стався в понеділок, 15 серпня. Я чекала кілька днів, що директор організації, чи від імені самої Visit Ukraine зʼявиться інформація, мовляв, це була піар-акція для привернення уваги. Але цього не сталося. Водночас багато колег, працівників туризму писали гнівні дописи у соцмережах, зверталися до директора Visit Ukraine Антона Тараненка, що це неприпустимо, прикриваючись дарк-туризмом, заробляти в умовах війни на трагедії", - зауважила Анна Ніколаєва.
- 11 серпня пресслужба українського туроператора Join UP! повідомила, що для українців, що залишаються в країні, запустили два варіанти подорожей: автобусні тури з Києва та регіонів і авіатури з найближчих аеропортів країн-сусідів.
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