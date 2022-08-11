Подорожують автобусом або літаком. Названо країни, де, попри війну, відпочивають українці
З початку літа для українців, що залишаються в країні, запустили два варіанти подорожей: автобусні тури з Києва та регіонів і авіатури з найближчих аеропортів країн-сусідів
Про це повідомляє пресслужба українського туроператора Join UP!.
У компанії зазначають, що поїхати на відпочинок автобусом з України можна до Болгарії, Анталії, Чорногорії та Греції.
Також можна полетіти з Кишинева до Чорногорії, Греції, Єгипту та Туреччини. Для туристів організовано трансфери до столиці Молдови з Києва, Житомира, Вінниці, Могилів-Подільського, Дніпра, Кривого Рогу, Кропивницького, Умані, Львова, Івано-Франківська, Коломиї та Чернівців.
Окрім цього, Join UP! організовує тури для українці, які зараз перебувають у Литві, Латвії чи Естонії. Вони можуть вирушити на відпочинок до Туреччини, Єгипту чи Греції. Восени перевізник готується запустити авіатури до Єгипту із польського Жешува та до екзотичних Танзанії і Тенерифе з Кишинева і країн Балтії, а взимку — чартерні рейси популярними туристичними маршрутами з Румунії.
За даними компанії, найбільшим попитом серед українців, що залишаються в країні, користуються такі напрямки (авіаперельоти з Кишинева):
- Туреччина — 16 222 туристи,
- Чорногорія — 2 815 туристів,
- Єгипет — 2 223 туристи.
Послугу наземного обслуговування найчастіше замовляють до Туреччини, Італії та Іспанії.
Загалом за перші два місяці літа тури з України забронювали 31 614 туристів.
Навесні туроператор планує відкрили офіси в країнах Балтії та Румунії. У планах на 2023 рік — вихід на ринки Польщі, Угорщини, Чехії та Словаччини.
- Нагадаємо, український перевізник SkyUp Airlines, який співпрацює з туроператором Join UP!, планує відкрити в ЄС власну авіакомпанію цієї осені.
- Також відомо, що більшість літаків SkyUp Airlines літають на умовах мокрого лізингу (оренда літака з персоналом та обслуговуванням) в кількох іноземних авіакомпаніях.
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