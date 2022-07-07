Про це повідомляється на офіційному сайті МАУ та Центру транспортних стратегій.



"На початку липня МАУ розпочала чартерні польоти на замовлення туроператора ITAKA (Польща). Таким чином українська авіакомпанія долучилася до обслуговування європейського туристичного трафіку та продовжує свою операційну роботи за межами України в умовах війни", - йдеться у повідомленні авіакомпанії.



Зазначається також, що у чартерній програмі залучений Boeing 737-900 UR-PSL, який базуватиметься в аеропорту польського Катовіце. Його обслуговуватимуть 4 екіпажі МАУ.



У рамках співпраці з компанією ITAKA було заплановано щоденні рейси МАУ як із базового аеропорту, так і з інших міст Польщі, таких як Варшава, Краків та Жешув.



Повітряне судно МАУ забезпечить сполучення на низці європейських туристичних напрямків.



Крім того, із флоту української авіакомпанії SkyUp Airlines був переданий в оренду разом з командою ще один літак. Мова йде про Boeing 737-800 із реєстраційним номером UR-SQO, який нині обслуговує угорську мережу WizzAir.



Як зазначає ЦТС, судно з 18 лютого по 22 червня перебувало на зберіганні в аеропорту Белграда, Сербія. А з 29 червня воно обслуговує мережу угорського лоукостера.



Літак перебуває в столиці Болгарії, проте має насичену літну програму та, згідно з даними Flightradar24, обслуговує пасажирів по всій Європі.



Відповідно, станом на сьогодні три літаки Boeing 737-800 SkyUp працюють на Corendon Airlines Europe, ще два - на Smartwings і по одному - на WizzAir, Tailwind Airlines і Freebird Airlines. Таким чином, лише один B737-800 перевізника (UR-SQP) не виконує рейси, оскільки наразі базується в аеропорту "Бориспіль".



Ще два Boeing 737-700 компанії SkyUp стоять у Яссах (Румунія) та Варні (Болгарія).

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