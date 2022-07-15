Український SkyUp планує запустити чартери у ЄС

Про це повідомляє Центр транспортних стратегій.

Для початку це будуть перельоти з країн Балтії, Молдови, Румунії, Польщі, Чехії та Словаччини. Можливі також рейси з Німеччини й Австрії. На першому етапі компанія виконуватиме чартерні рейси для європейських туроператорів. Передовсім на таких туристичних напрямках як Туреччина, Єгипет і деякі екзотичні країни, зокрема Танзанія.

Другий етап SkyUp планує з кінця березня 2023 року: із початком літнього сезону хоче запустити регулярні рейси з країн ЄС.

Наразі не озвучують назву нової авіакомпанії, карту регулярних маршрутів та обсяг інвестицій. Пояснюють це тим, що зараз іде завершальна фаза обговорення маршрутної мережі, розкладу та аеропортів базування. Проте відомо, що новий перевізник буде зареєстрований на Мальті.

Як тільки виникне така можливість, європейський SkyUp відновить і рейси до України.

На початку липня повідомлялося, що дві українські авіакомпанії віддали свої літаки в лізинг іноземним перевізникам.

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