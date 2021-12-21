Пропонував хабар на 24 млн: САП повідомила про підозру заступнику начальника управління Міноборони
Посадовця Міністерства оборони підозрюють у спробі підкупу аудитора
Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.
У вівторок, 21 грудня, САП повідомила про підозру заступнику начальника Управління військових представництв Міністерства оборони України - начальнику відділу контролю робіт військовими представництвами Міністерства оборони України.
За інформацією слідства, він пропонував аудитору хабар на суму 24 млн грн.
У САП пояснили, що за дорученням Міноборони здійснюється аудит виконання приватною компанією зобов’язань за контрактом щодо облаштування об’єкту спеціального призначення "Єдиний центр безпеки Центрального управління безпеки військової служби ЗСУ". Він є частиною Комплексної системи моніторингу об'єктів Міноборони спрямованих на гарантування безпеки оборонних об'єктів на території України.
Завдяки позитивному висновку аудиту компанія отримала б понад 400 млн грн і претендувала б на укладення договорів щодо облаштування інших частин системи.
Дії посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі). Йому загрожує 4-8 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без неї.
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