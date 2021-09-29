Для звичайних вболівальників - просто Шева: Зеленський привітав Шевченка з днем народження

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Андрій Шевченко сьогодні, 29 вересня, святкує своє 45-річчя. Президент України Володимир Зеленський зробив допис у Facebook і привітав легенду українського футболу з ювілеєм.



"Він творив дива на полі під номером 7, а у новітній історії нашого футболу став номером один. Перший українець, який виграв ЛЧ. Перший, хто за часів незалежності отримав "Золотий м’яч". А як тренер – перший, хто вивів збірну України до плей-офф чемпіонату Європи. Для молодого покоління гравців – Андрій Миколайович. Для звичайних уболівальників – просто Шева. І сьогодні йому 45! У футболі – це лише 1-й тайм", - написав Зеленський.



Андрій Шевченко залишив збірну України після Євро-2020, на якому наша національна команда дійшла до чвертьфіналу. На посаді головного тренера його замінив Олександр Петраков.



Шевченко провів фантастичну кар'єру і став легендою світового футболу завдяки своїй грі в "Динамо", "Мілані", "Челсі" та збірній України. Вигравав "Золотий м'яч" і Лігу чемпіонів.



28 вересня Андрій Шевченко зізнався, що сумує за часами, які він провів у італійському "Мілані".