Хотів би повернутися: Шевченко зізнався, що сумує за своєю колишньою командою
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко зізнався, що сумує за часами, які він провів у італійському "Мілані"
Про це повідомляє офіційний сайт "Мілану".
За словами Шевченка, він з ностальгією згадує часи виступів за "Мілан" у Лізі чемпіонів.
"Мені не вистачає цієї енергетики на полі, не вистачає енергії, яку ти отримуєш, коли чуєш шум трибун. Я сумую за передматчевою підготовкою, за напругою перед грою. Я хотів би знову повернутися в ту атмосферу і почути цю музику", - сказав Шевченко.
Він додав, що нинішній "Мілан" під керівництвом Стефано Піолі останнім часом помітно виріс.
"Мілан" - команда, яка вміє зціпити зуби у важкі моменти, команда, яка сильно виросла. Я вірю, що Ліга чемпіонів допоможе молодим гравцям подорослішати і набратися досвіду. У цієї команди великий потенціал", - переконаний Шевченко, який у серпні звільнився з посади головного тренера збірної України.
Андрій Шевченко грав за "Мілан" у 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роках та став справжньою легендою італійського клубу. За "Мілан" українець провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.
"Мілан" стартував у нинішній Лізі чемпіонів з гостьової поразки від англійського "Ліверпуля" 2:3. Також в групі B з італійцями виступає португальський "Порту" та іспанський "Атлетико", з яким "Мілан" зустрінеться сьогодні вдома у 2-му турі ЛЧ.
- Нагадаємо, 16 вересня Андрій Шевченко заявив, що "Мілан" здатен поборотися за перше місце у групі в Лізі чемпіонів.
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