Шевченко оцінив шанси свого колишнього клубу на вихід до плей-офф ЛЧ
Екстренер збірної України Андрій Шевченко заявив, що його колишній клуб "Мілан" здатен поборотися за перше місце у групі в Лізі чемпіонів
Про це повідомляє Football Italia.
За словами Шевченка, у групі з англійським "Ліверпулем", іспанським "Атлетико" та португальським "Порту", італійці здатні фінішувати першими, але й виліт команди з Ліги чемпіонів не стане трагедією.
"Мілан" може поборотися за перше місце в групі, але водночас виліт команди з ЛЧ не стане трагедією. Група складна, причому складна не лише для "Мілана", а для всіх, хто грає в ній. Група збалансована, футболісти зможуть отримати величезний досвід", - сказав Шевченко після стартового матчу "Мілана", в якому він програв "Ліверпулю" з рахунком 2:3.
Андрій Шевченко грав за "Мілан" у 1999 – 2006 та 2008 – 2009 роках та став легендою італійського клубу. За "Мілан" українець провів 322 матчі, забив 175 голів і віддав 45 результативних передач.
Шевченко залишив збірну України після Євро-2020, на якому наша національна команда дійшла до чвертьфіналу. На посаді головного тренера його замінив Олександр Петраков.
- 15 вересня повідомлялося, що Андрій Шевченко отримав пропозиції про роботу від трьох клубів зі США.
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