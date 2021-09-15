Шевченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри
Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко отримав пропозиції про роботу від трьох клубів зі США
Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.
За його інформацією, одразу три клуби американської ліги МЛС виявляють інтерес до Андрія Шевченка.
Переговори між українським тренером та американцями вже стартували. При цьому, які саме клуби зацікавлені у співпраці з Шевченком, не зазначається.
Андрій Шевченко залишив збірну України після Євро-2020, на якому наша національна команда дійшла до чвертьфіналу. На посаді головного тренера його замінив Олександр Петраков.
Зазначимо, що дружина Андрія Шевченка та мати його чотирьох дітей - Крістен Пазік - громадянка США.
- Нагадаємо, 1 серпня головний тренер збірної України Андрій Шевченко оголосив, що його контракт з УАФ закінчився.
- 18 серпня Олександр Петраков став новим головним тренером збірної України з футболу.
- 3 вересня Андрій Шевченко заявив, що хотів продовжити роботу в збірній України, але Українська асоціація футболу не запропонувала йому новий контракт.
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