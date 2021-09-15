Шевченко отримав несподіваний варіант продовження кар'єри

Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у twitter.

За його інформацією, одразу три клуби американської ліги МЛС виявляють інтерес до Андрія Шевченка.

Переговори між українським тренером та американцями вже стартували. При цьому, які саме клуби зацікавлені у співпраці з Шевченком, не зазначається.

Андрій Шевченко залишив збірну України після Євро-2020, на якому наша національна команда дійшла до чвертьфіналу. На посаді головного тренера його замінив Олександр Петраков.

Зазначимо, що дружина Андрія Шевченка та мати його чотирьох дітей - Крістен Пазік - громадянка США.



Three #MLS's clubs have shown interest in Andriy #Shevchenko as possible new coach for the next season. Opened talks. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 14, 2021

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