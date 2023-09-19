Просвітній Форум "Освіта Дивосвіту" шукатиме ключ до виховання наступних поколінь українців

Еспресо - інформаційний партнер Форуму.

Серед цілей Форуму: долучитися до сильного ком’юніті особистостей-змінотворців, дізнатися про практичні кейси виховання особистостей від прогресивних лідерів, поспілкуватись із лідерами думок і побачити майбутнє під новим кутом.

До участі запрошують викладачів, освітніх управлінців, прогресивних батьків, організації, що формують особистість, студентів педагогічних навчальних закладів, а також усіх, хто зацікавлений у трансформації освіти.

Організаторами і спікерами Форуму "Освіта Дивосвіту" виступають провідні українські експерти і лідери думок у галузях освіти, філософії, бізнесу, інвестицій, соціальних проєктів, військової справи тощо. Це Андрій Зелінський, Володимир Співаковський, Юлія Найдич, Олег Хомяк, Лариса Андрійченко, Сергій Собко, Ксенія Фощій, Володимир Нікітін, Георгій Коваленко та інші.

Андрій Зелінський, амбасадор форуму і співзасновник УАЛ, пояснює концепцію Форуму: “Світ змінюється, в ньому стає все менше місця для свободи. Тому сьогодні дуже важливо подбати про те, аби наступні покоління жили вільно і гідно. Це вимагає від нас чималих зусиль, зокрема потужної боротьби на полі освіти. Світ вільних і гідних людей я розвиваю як концепцію Дивосвіту в книзі “Семенові Зорі”. Дивосвіт - це простір особистої людської свободи. Також це світ, який людина тче своїм особистим сприйняттям реальності навколо. Життя - мандрівка і бути людиною - це обирати, які сенси інтегрувати у власне життя. Освіта Дивосвіту допомагає нам розібратися у власному сенсі, дозволяє нам ставати людьми, реагуючи на те, що діється навколо нас. Відтак концепція цього Форуму пов’язана з найважливішим завданням людського суспільства: як вибороти, на рівні власного сенсу і на полі бою, світ вільної і гідної людини”.

Згідно з концепцією Дивосвіту, освіта – це шлях, що має 8 етапів формування особистості. Кожен етап під час форуму розкриватимуть два спікери: теоретик і практик. Також на учасників чекають два театральних перформанси та чотири музичних виступи.

Особливою частиною програми Форуму стане розділ, присвячений пам’яті Ігоря Козловського, видатного громадського діяча, письменника, вченого, релігієзнавця, кандидата історичних наук, що мав брати участь у Форумі та надавав всіляку підтримку ініціативі.

Детальніше з програмою можна ознайомитися за посиланням: https://forum-osvita-dyvosvitu.koleso-gizni.com.ua/ .

Початок події о 10.00, за адресою Pochayna Event Hall, просп. С. Бандери, 23, 3-й поверх.

Квитки на Форум: https://secure.wayforpay.com/payment/osvita_dyvosvitu_2023