Проти Киви порушили кримінальну справу: стріляв із автомата на роковини вбивства Бандери

Про це заявила генеральний прокурор України Ірина Венедіктова, передає УНІАН.

"Стосовно народного депутата (Іллі Киви - ред.) у нас є справи, і їх, в принципі, стосовно цього народного депутата достатньо багато. Я не можу по кожному внесенню в ЄРДР виходити і про щось говорити і коментувати. Коли у подібних справах іде притягнення, у нас мають бути хоча би експертизи. Без них нема про що говорити. Коли в мене є хоча б проміжний результат , то я про це говорю", - повідомила вона.

На запитання, чи порушено справу саме за цим фактом, Венедіктова відповіла ствердно. І додала, що коли справа дійде до висунення підозри Киві, то вона тоді скаже, з якою кваліфікацією підписана підозра.

"А на сьогодні це передчасне питання", - сказала вона.

Нагадаємо, 15 жовтня Кива записав ролик з автоматом у руці. Він здійснив кілька пострілів з автомата, а тим часом за його спиною запустили феєрверк. Нардеп заявив, що "святкує" загибель українського політичного діяча Степана Бандери, якого 15 жовтня 1959 року у Мюнхені вбили.

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