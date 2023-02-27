За останні кілька тижнів я вшанувалася увагою більшості відомих "зливних бачків": телеграм, замовні сайти та навіть орківські інтернетресурси — повний букет. Набір інформаційних меседжів смішний і суперечливий, за задумом авторів, я то працюю на НАБУ та олігархів одночасно, то виманюю друзів до України та приховую мільярдні статки. Стандартний замовний набір, нескоординований між собою.

Ніяк не могла зрозуміти, звідки стільки уваги, і кому не шкода на це грошей. Але є два важливих спостереження.

Замовні дурниці почали виходити на порталах з російськими доменами. І красномовна назва додатково підтвердила, що ми на правильному шляху. Вони захищають свою останню енергетичну зброю та інструмент геополітичного впливу: "Росатом", проти якого вже давно час запроваджувати санкції, хоча б за тероризм на Запорізькій АЕС.

"Росатом" і атомна енергетика залишилися останнім енергетичним форпостом кремля. Завдяки цьому вони все ще представлені як технологічна потуга на всіх континентах. Зупинити цю енергетичну зброю необхідно, бо їхня присутність, зокрема в ЄС, дуже схожа на ракові метастази, що необхідно видалити, аби не було лиха

"Росатом" і атомна енергетика залишилися останнім енергетичним форпостом кремля. Завдяки цьому вони все ще представлені як технологічна потуга на всіх континентах. Зупинити цю енергетичну зброю необхідно, бо їхня присутність, зокрема в ЄС, дуже схожа на ракові метастази, що необхідно видалити, аби не було лиха.

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На жаль, союзники все ще не готові до радикальних кроків, а Угорщина наполегливо продовжує супротив санкціям. Спротив навіть сильніший, ніж минулої весни, коли ми почали штурмувати столиці та доводити необхідність застосування санкцій до всієї енергетичної галузі.

З того часу пройшов майже рік, запровадження санкцій не відбулося миттєво, як всі ми б хотіли. Але санкції, зрештою, запровадили й вони працюють, як справний годинник.

Запровадження санкцій до російської атомної корови — це складний, але необхідний етап придушення агресора. І нам потрібно продовжити лупати цю скелю.

А тривожні та панічні рухи російських атомних лобістів тільки підтверджують правильність напрямку докладання зусиль.

Джерело

Про авторку. Лана Зеркаль, українська дипломатка, ексзаступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції

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