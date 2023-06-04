Захід організовано ліберально-демократичною "Громадянською платформою" (PO), а також соціал-демократами з "Лівиці", "Польщі - 2050" та борцями за права жінок. Наразі десятки тисяч людей прямують до Замкової площі, де відбудеться головний мітинг, пише Gazeta wyborcza.

До маршу долучилися такі відомі у Польщі політики як перший демократично обраний президент Лех Валенса, мер Варшави Рафал Тшасковський та мер Гданська Олександра Дулькевич, депутат Сейму, історик Павел Коваль.

Учасники акції обурені підвищенням цін на основні товари народного споживання, а також прагненням PiS, як вони вважають, узурпувати владу.

Головним ведучим акції є лідер "Громадянської платформи", експрем'єр та ексголова Європейської ради Дональд Туск.

Довідка

Партія "Право і справедливість" (PiS) перебувє при владі у Польщі з 2015 року, коли її кандидат переміг на президентських виборах (перше обрання Дуди) й коли вдалося сформувати коаліцію за підсумками парламентських виборів.

Партію представляють чинний польський президент Анджей Дуда та прем'єр Ярослав Качинський.