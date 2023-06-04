"Проти високих цін, злодійства і брехні". У Варшаві проходить масова акція опозиції
У неділю, 4 червня 2023 року, в середмісті Варшави відбувається загальнопольська протестна акція проти політики правлячої у країні націонал-демократичної партії "Право і справедливість" (PiS)
Захід організовано ліберально-демократичною "Громадянською платформою" (PO), а також соціал-демократами з "Лівиці", "Польщі - 2050" та борцями за права жінок. Наразі десятки тисяч людей прямують до Замкової площі, де відбудеться головний мітинг, пише Gazeta wyborcza.
До маршу долучилися такі відомі у Польщі політики як перший демократично обраний президент Лех Валенса, мер Варшави Рафал Тшасковський та мер Гданська Олександра Дулькевич, депутат Сейму, історик Павел Коваль.
Учасники акції обурені підвищенням цін на основні товари народного споживання, а також прагненням PiS, як вони вважають, узурпувати владу.
Головним ведучим акції є лідер "Громадянської платформи", експрем'єр та ексголова Європейської ради Дональд Туск.
Довідка
Партія "Право і справедливість" (PiS) перебувє при владі у Польщі з 2015 року, коли її кандидат переміг на президентських виборах (перше обрання Дуди) й коли вдалося сформувати коаліцію за підсумками парламентських виборів.
Партію представляють чинний польський президент Анджей Дуда та прем'єр Ярослав Качинський.
- Найближчі парламентські вибори мають пройти у Польщі восени нинішнього 2023 року.
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