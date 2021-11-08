Протипоказання до вакцинації від COVID-19: МОЗ затвердило форму довідки

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.



Форму №028-1/о "Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" й інструкцію щодо її заповнення затвердили наказом МОЗ від 2 листопада 2021 року.



Форму заповнюють на підставі медичних записів про стан здоров'я пацієнта з урахуванням переліку протипоказань і застережень до проведення щеплень.



У МОЗ зазначають, що постійними можуть бути лише протипоказання до щеплення конкретною вакциною від коронавірусу, наприклад, важка алергічна реакція на першу дозу чи компонент вакцини.



У довідці про тимчасові протипоказання до щеплення від COVID-19 необхідно вказувати термін її дії.





Нагадаємо, на вихідних в Україну поставили 1 млн 400 тис. доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer.

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