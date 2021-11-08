В Україну поставили 1,4 млн доз вакцини Pfizer
На вихідних в Україну поставили 1 млн 400 тис. доз вакцини проти COVID-19 компанії Pfizer. Її закупили за кошти державного бюджету
Про це на брифінгу 8 листопада заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Еспресо.TV.
Він зазначив, що 1,4 млн доз вакцини Pfizer доставили за кошти держбюджету на вихідних.
Pfizer - це одна з чотирьох вакцин, доступних українцям для щеплення проти COVID-19.
Ляшко заявив, що лідером по охопленню щеплень залишається місто Київ, у якому 57% мешканців вже отрималу одну дозу вакцини, а 45,7% - завершили курс щеплень.
За даними МОЗ, які навів міністр, цього тижня найменше людей вакцинували у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.
- Нагадаємо, на минулих вихідних у межах глобальної ініціативи COVAX в Україну поставили 2,930 млн доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna.
- В Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірус виявили у 13 068 людей. Зокрема, захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.03
Купівля 26.03Продаж 26.26
-
EUR
Купівля 29.97Продаж 30.37
- Актуальне
- Важливе