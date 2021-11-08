В Україну поставили 1,4 млн доз вакцини Pfizer

Про це на брифінгу 8 листопада заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає Еспресо.TV.



Він зазначив, що 1,4 млн доз вакцини Pfizer доставили за кошти держбюджету на вихідних.



Pfizer - це одна з чотирьох вакцин, доступних українцям для щеплення проти COVID-19.



Ляшко заявив, що лідером по охопленню щеплень залишається місто Київ, у якому 57% мешканців вже отрималу одну дозу вакцини, а 45,7% - завершили курс щеплень.



За даними МОЗ, які навів міністр, цього тижня найменше людей вакцинували у Закарпатській, Чернівецькій та Одеській області.

Нагадаємо, на минулих вихідних у межах глобальної ініціативи COVAX в Україну поставили 2,930 млн доз мРНК-вакцини від COVID-19 виробництва компанії Moderna.

В Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірус виявили у 13 068 людей. Зокрема, захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників.