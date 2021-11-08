Минулої доби в Україні виявили понад 13 тис. нових випадків коронавірусу
В Україні за минулу добу, 7 листопада, коронавірус виявили у 13 068 людей. Зокрема, захворіли 790 дітей та 145 медпрацівників
Про це повідомляє МОЗ.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 088 501 особа;
- одужало – 2 520 956 осіб;
- летальних випадків – 72 557;
- проведено ПЛР-тестувань – 14 876 584.
За добу 07 листопада в Україні:
- зафіксовано 13 068 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 790, медпрацівників – 145);
- 85 083 людини вакциновано проти COVID-19. Одну дозу отримали 51 603 людини, повністю імунізовані - 33 480 людей.
Також за минулу добу:
- госпіталізовано – 3 532 особи;
- летальних випадків – 473;
- одужало – 8 200 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1558), Харківській (1179), Дніпропетровській (1032), Львівській (827) і Миколаївській (812) областях.
Кількість захворювань в регіонах за добу:
м. Київ – 606 випадків;
Вінницька область – 349 випадків;
Волинська область – 417 випадків;
Дніпропетровська область – 1032 випадки;
Донецька область – 483 випадки;
Житомирська область – 718 випадків;
Закарпатська область – 211 випадків;
Запорізька область – 713 випадків;
Івано-Франківська область – 363 випадки;
Київська область – 425 випадків;
Кіровоградська область – 99 випадків;
Луганська область – 50 випадків;
Львівська область – 827 випадків;
Миколаївська область – 812 випадків;
Одеська область – 1558 випадків;
Полтавська область – 240 випадків;
Рівненська область – 285 випадків;
Сумська область – 315 випадків;
Тернопільська область – 354 випадки;
Харківська область – 1179 випадків;
Херсонська область – 383 випадки;
Хмельницька область – 660 випадків;
Черкаська область – 243 випадки;
Чернівецька область – 361 випадок;
Чернігівська область – 385 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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