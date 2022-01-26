Протитанкові снаряди, міни, та ПЗРК: в російській Держдумі сказали, яку зброю можуть відправити в ОРДЛО

Про це повідомляє Интерфакс.

"Це, звичайно, протитанкові снаряди, це, напевно, переносні зенітно-ракетні комплекси, щоб не було ударів з повітря", - заявив Гурулєв.

Також представник Держдуми додав, що на окуповані українські території можуть відправити міни, "щоб залишити мінні поля, і колони бронетехніки не змогли прорватися на територію "ЛНР" та "ДНР".



Нагадаємо, очільник МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що постачання зброї з Росії найманцям "ЛДНР" залежатиме від дотримання Україною Мінських угод, зокрема щодо особливого статусу Донбасу.

26 січня стало відомо, що партія Путіна "Єдина Росія" звернулась до влади з проханням надати "ЛДНР" військову допомогу.



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