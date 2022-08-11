Противник намагається здійснювати атаки на Донеччині з трьох сторін, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, Сергій Згурець, зазначив, що противник продовжує спроби протиснутися у зонах Сіверська, Бахмута та у напрямку Мар'їнки – Авдіївки – Піски
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Логіка російських військ не змінюється, вони намагаються здійснювати атаки з трьох сторін: на Бахмут, спроби протиснутися у зоні Сіверська, використовуючи артилерію, і дії у напрямку Мар'їнки – Авдіївки – Піски, де ворог намагається відсунути нашу лінію від Донецька. Ці три ділянки залишаються найбільш напруженими та гарячими", - зазначив військовий експерт.
Сергій Згурець зазначив, що такі дії росіян, особливо у зонах Бахмута, Донецька, Мар'їнки та Авдіївки, будуть продовжуватися достатньо тривалий час.
"Тому, що там зосереджена найбільша кількість ворожої артилерії, а також у зоні Бахмута діють групи вагнерівців, які вважаються найбільш підготовленими, порівнюючи з іншими підрозділами російських військ. А дії у районі Авдіївки реалізуються корпусами з "ДНР" та "ЛНР", - пояснив аналітик.
- 10 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, точаться бої у напрямку Гусарівки
- Крім того, внаслідок російського удару по Бахмуту загинуло щонайменше 6 людей, ще троє отримали поранення
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