Противник намагається здійснювати атаки на Донеччині з трьох сторін, - Згурець

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Логіка російських військ не змінюється, вони намагаються здійснювати атаки з трьох сторін: на Бахмут, спроби протиснутися у зоні Сіверська, використовуючи артилерію, і дії у напрямку Мар'їнки – Авдіївки – Піски, де ворог намагається відсунути нашу лінію від Донецька. Ці три ділянки залишаються найбільш напруженими та гарячими", - зазначив військовий експерт.



Сергій Згурець зазначив, що такі дії росіян, особливо у зонах Бахмута, Донецька, Мар'їнки та Авдіївки, будуть продовжуватися достатньо тривалий час.



"Тому, що там зосереджена найбільша кількість ворожої артилерії, а також у зоні Бахмута діють групи вагнерівців, які вважаються найбільш підготовленими, порівнюючи з іншими підрозділами російських військ. А дії у районі Авдіївки реалізуються корпусами з "ДНР" та "ЛНР", - пояснив аналітик.

10 серпня Генштаб ЗСУ повідомляв, що ворог намагається відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски, точаться бої у напрямку Гусарівки

Крім того, внаслідок російського удару по Бахмуту загинуло щонайменше 6 людей, ще троє отримали поранення