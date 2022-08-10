У Бахмуті щонайменше 6 людей загинуло внаслідок російського обстрілу
Внаслідок російського удару по Бахмуту загинуло щонайменше 6 людей, ще троє отримали поранення
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За попередніми підрахунками, пошкоджено 12 будинків, у 4-х із них зайнялися пожежі.
"Близько 11:40 росіяни відкрили вогонь по місту з РСЗВ. Удар знову прийшовся на житловий квартал. Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на Донеччині. Залишатися тут — небезпечно! Росіяни ніколи не воювали з честю — не починатимуть і зараз. Вони будуть вбивати цивільних стільки, скільки зможуть. Вкотре закликаю всіх — евакуюйтесь! Врятуйте себе та своїх близьких!", - написав Кириленко.
Керівник Донецької ОВА заявив, що загинуло щонайменше 6 людей. За інформацією Офісу Генпрокурора, кількість жертв складає семеро людей.
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