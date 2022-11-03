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Війна з Росією: хроніка
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Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, – Залужний

3 листопада, 2022 четвер
22:37
війна з Росією Валерій Залужний

Росіяни утричі збільшили інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту, загалом це 80 атак щодня

Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив під час телефонної розмови із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону", – сказав Залужний.

Окрім того, головнокомандувачі обговорили й проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль", – додав Валерій Залужний.

  • Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська можуть відбити тимчасово окуповане правобережжя Херсонщини в армії РФ.

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