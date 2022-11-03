Про це Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив під час телефонної розмови із верховним головнокомандувачем Обʼєднаних збройних сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.

"Обговорили ситуацію на фронті. Вона напружена, проте контрольована. Противник утричі збільшив інтенсивність бойових дій на окремих ділянках фронту – до 80 атак щодня. Завдяки мужності та майстерності наших воїнів ми тримаємо оборону", – сказав Залужний.

Окрім того, головнокомандувачі обговорили й проблему ракетних атак Росії та застосування ударних безпілотних літальних апаратів.

"Наші партнери розуміють необхідність постачання Україні систем протиракетної та протиповітряної оборони й докладають до цього значних зусиль", – додав Валерій Залужний.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська можуть відбити тимчасово окуповане правобережжя Херсонщини в армії РФ.

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