Україна має можливість відбити у Росії Херсон, - глава Пентагону Остін

Про це інформує Reuters.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції в четвер висловив підтримку Україні.

"Щодо питання про те, чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я безумовно вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити", - сказав глава Пентагону.

Остін наголосив, що українські військові не віддадуть нашу країну ворогу: "Ми знаємо, що вони вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування їхньої суверенної території. Гадаю, вони надалі продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі річки".