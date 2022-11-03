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Головна війна з Росією Україна має можливість відбити у Росії Херсон, - глава Пентагону Остін

Україна має можливість відбити у Росії Херсон, - глава Пентагону Остін

3 листопада, 2022 четвер
20:31
війна з Росією

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська можуть відбити тимчасово окуповане правобережжя Херсонщини в армії РФ

Про це інформує Reuters.

Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції в четвер висловив підтримку Україні.

"Щодо питання про те, чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я безумовно вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити", - сказав глава Пентагону.

Остін наголосив, що українські військові не віддадуть нашу країну ворогу: "Ми знаємо, що вони вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування їхньої суверенної території. Гадаю, вони надалі продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі річки".

  • Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов, звертаючись до мешканців області, наголосив на необхідності якнайшвидше "евакуюватися" на лівий берег.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.
  • Окупанти вдають відступ із правого берега Херсонщини, щоб улаштувати провокації і звинуватити Збройні сили України в обстрілах мирного населення.  

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