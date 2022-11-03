Україна має можливість відбити у Росії Херсон, - глава Пентагону Остін
Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що українські війська можуть відбити тимчасово окуповане правобережжя Херсонщини в армії РФ
Про це інформує Reuters.
Міністр оборони США Ллойд Остін під час пресконференції в четвер висловив підтримку Україні.
"Щодо питання про те, чи можуть українці захопити решту території Херсонської області на правобережжі Дніпра: я безумовно вірю в те, що вони здатні це зробити. І найголовніше, що українці вірять в те, що вони здатні це зробити", - сказав глава Пентагону.
Остін наголосив, що українські військові не віддадуть нашу країну ворогу: "Ми знаємо, що вони вдавалися до методичних і вкрай ефективних зусиль із відвойовування їхньої суверенної території. Гадаю, вони надалі продовжать тиск, поки не встановлять контроль над територією на правому березі річки".
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