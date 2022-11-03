Про це у Facebook повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.

"Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого… Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", - підписав він опублікований ним знімок.

У мережі повідомляють, що армія РФ залишила свої блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.

Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов тим часом укотре наголосив на необхідності якнайшвидше "евакуюватися" на лівий берег.

"Я ще раз говорю людям, що максимально виїжджаємо на лівий берег. Переправи у плані заїзду цивільних осіб до Херсона не працюють, а виїзд із Херсона організовано", — цитує Стремоусова одне з російських пропагандистських ЗМІ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.

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