Російський прапор зник із будівлі Херсонської ОДА
Російський триколор зняли з будівлі Херсонської обласної державної адміністрації, яка перебуває під контролем окупантів
Про це у Facebook повідомив перший заступник голови облради Юрій Соболевський.
"Херсонська обласна державна адміністрація. Фото зроблене сьогодні. Таємниче зникнення самі розумієте чого… Херсон був, є і буде тільки українським. І якщо не ми, так самі знімете свої ганчірки", - підписав він опублікований ним знімок.
У мережі повідомляють, що армія РФ залишила свої блокпости у Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці.
Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов тим часом укотре наголосив на необхідності якнайшвидше "евакуюватися" на лівий берег.
"Я ще раз говорю людям, що максимально виїжджаємо на лівий берег. Переправи у плані заїзду цивільних осіб до Херсона не працюють, а виїзд із Херсона організовано", — цитує Стремоусова одне з російських пропагандистських ЗМІ.
- Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.
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