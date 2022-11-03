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Російські загарбники імітують відступ на Херсонщині, щоб улаштувати провокації, - Гуменюк

3 листопада, 2022 четвер
14:52
війна з Росією російські окупанти

Окупанти вдають відступ із правого берега Херсонщини, щоб улаштувати провокації і звинуватити Збройні сили України в обстрілах мирного населення

Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНІАН.

"Незважаючи на те, що ворог заявляє про залишення населених пунктів на Херсонщині і про тотальну евакуацію, ми відстежуємо ситуацію і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоби створити для себе правильно побудовану оборону", - сказала вона.

За її словами, в Херсоні російські військові прикидаються цивільними, зайнявши житла тих, хто залишив окуповані території.

"Вони хочуть створити картинку, що ЗСУ, зайшовши у населений пункт, почали розстріл мирного населення. Це для пабліків і пропагандистських каналів. Але ми готові до цих провокацій", - сказала речниця.

  • Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов, звертаючись до мешканців області, наголосив на необхідності якнайшвидше "евакуюватися" на лівий берег.
  • Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.

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Новини
ЗСУ
Херсонщина
окупанти
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