Про це в ефірі телемарафону сказала керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил охорони та оборони "Південь" Наталія Гуменюк, передає УНІАН.

"Незважаючи на те, що ворог заявляє про залишення населених пунктів на Херсонщині і про тотальну евакуацію, ми відстежуємо ситуацію і усвідомлюємо, що це можуть бути певні хитрощі і військові маневри для того, щоби створити для себе правильно побудовану оборону", - сказала вона.

За її словами, в Херсоні російські військові прикидаються цивільними, зайнявши житла тих, хто залишив окуповані території.

"Вони хочуть створити картинку, що ЗСУ, зайшовши у населений пункт, почали розстріл мирного населення. Це для пабліків і пропагандистських каналів. Але ми готові до цих провокацій", - сказала речниця.

Херсонський гауляйтер Кирило Стремоусов, звертаючись до мешканців області, наголосив на необхідності якнайшвидше "евакуюватися" на лівий берег.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що ЗСУ можуть звільнити Херсон до кінця листопада.

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