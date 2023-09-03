Протягом 2022 року на другу й третю вищу освіту вступило стільки чоловіків, що з них можна було б сформувати 13 бригад ЗСУ, - нардеп Бабак

Із заявами на цю тему представники президентської фракції Сергій Бабак (голова Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій) та Федір Веніславський виступили сьогодні, 3 вересня 2023 року.

Бабак, зокрема, описав різке зростання кількості тих осіб, що мають 25 та більше років, й з настанням повномасштабного російського вторгнення вступають на другу та третю вищу освіту.

Читайте також: Британський генерал Берронс припустив, коли Україна може перемогти Росію

"Є два види ухилянтів. Перші йдуть на злочин: дають хабар щоб ухилитись від мобілізації і отримують фіктивні довідки тощо. Другі використовують цілком законний спосіб поступити на другу/третю і т.д. освіту. Скільки перших - не знаю, нехай правоохоронці зʼясовують. Для розуміння масштабу ухиляння через вступ до закладів освіти, прикладаю табличку. В 2019-2021 роках до закладів освіти на всіх рівнях освіти вступало в середньому 40 тис. чоловіків 25+ років, в 2022 році їх вступило 106+ тисяч, а цього року вже 76+ тисяч і це ще не кінець вступної кампанії. Що означає різниця 106-40=66 тисяч чоловіків? Це 13 бригад. Лише за 2022 рік. Це просто для розуміння масштабу", - пояснив Сергій Бабак в своєму ТГ-каналі.

Аби завадити цьому й брати зазначену категорію громадян до війська, продовжив Бабак, слід "ініціювати зміни в законодавство про мобілізацію".

Без відстрочки для "тих, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років": зареєстровано законопроєкт

Своєю чергою член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник фракції "Слуга Народу" Федір Веніславський повідомив про реєстрацію відповідного законопроєкту. Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я запропонував, щоб люди, які навчаються у послідовних видах освіти, мали право на відстрочку. А ті, хто вступив на другу-третю-четверту вищу освіту після 30 років таким правом на відстрочку скористатися не могли", - пояснив депутат.

Веніславський розраховує, що після ухвалення дія цього документа пошириться і на чоловіків, які скористалися навчанням для ухилення від мобілізації у 2022 році.