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Війна з Росією: хроніка
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Генерал Британії Берронс припустив, коли Україна може перемогти Росію

3 вересня, 2023 неділя
14:20
Війна з Росією Генерал Річард Берронс

Генерал у відставці Річард Берронс з Великої Британії вважає, що у війні українські війська можуть перемогти російських окупантів у 2024 або 2025 році

Про це Берронс розповів Financial Times.

"Нинішній контрнаступ України не відтіснить Росію - не те щоб хтось цього очікував. Також навряд чи вдасться скоротити площу окупації наполовину до зими, що могло бути однією з найбільш оптимістичних цілей", - сказав генерал.

Він наголосив, що Збройні Сили України, ймовірно подолали першу з трьох ліній оборони ворога на півдні й це стало однією з найважчих військових операцій: "Російські сили розтягнуті, виснажені та не мають резервів, але якщо вони просто не здадуться, це все одно буде довго".

За словами генерала, Україні все ще не вистачає засобів розмінування та протиповітряної оборони, а проблему з постачаннями боєприпасів вирішили лише тимчасово: "Виправлення всього цього перенесе війну щонайменше на наступний рік".

Берронс вважає, щоб для перемоги Україні над Росією:

  • необхідно зосередитися на контрбатарейній боротьбі та знищенні військового потенціалу ворога, застосувати сміливість та винахідливість для завдавання ударів;
  • у холодний період краще дотримуватись принципу просування в короткі терміни для зменшення втрат;
  • не потрібно наполягати на значному успіху на фронті, доки не з’являться засоби для його досягнення;
  • Чорноморський флот РФ має бути нейтралізований, зокрема, щоб відновити експорт продовольства.

За припущеннями генерала, у середині 2024 року Захід розпочне посилене постачання боєприпасів, що стане поворотним моментом у наступі ЗСУ.

Контрнаступ ЗСУ на півдні: хронологія

12 червня заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла, що ЗСУ звільнили 7 населених пунктів та просунулися на 6,5 км вперед.

Згодом в Міністерстві оборони України офіційно підтвердили звільнення села П’ятихатки в Запорізькій області. Підрозділи на Таврійському напрямку просунулися до 7 км.

24 червня Сили оборони України підтвердили звільнення територій під Красногорівкою у Донецькій області, які були під контролем окупантів з 2014 року.

Пізніше стало відомо, що ЗСУ деокупували село Рівнопіль Донецької області. Воно розташоване у Волноваському районі Донецької області. Армія РФ окупувала населений пункт у березні 2022 року.

5 липня на території Запорізької області президент України Володимир Зеленський утворив десять військових адміністрацій і призначив їхніх керівників.

27 липня 35-а окрема бригада морської піхоти разом зі 129-ю бригадою ТРО "Арей" звільнили село Старомайорське на Донеччині.

31 липня повідомлялося, що загалом за час контрнаступу українські військові звільнили на півдні понад 204 кв.км території.

4 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Сили оборони подекуди вже прорвали першу лінію оборони на півдні й перейшли на проміжну.

16 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що українські військові повністю звільнили Урожайне в Донецькій області. Сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

17 серпня Генштаб повідомив, що українські військові мають успіх біля Урожайного. Згодом стало відомо, що ворог намагався відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області, проте безуспішно.

19 серпня британська розвідка заявила, що Сили оборони продовжують вести наступ вздовж річки Мокрі Яли на Донеччині.

Українські сили просунулися на північ від Роботиного на заході Запорізької області. На думку аналітиків ISW, це дозволятиме ЗСУ почати наступ на менш замінованих ділянках лінії оборони РФ і сприятиме швидшим досягненням України.

23 серпня Генштаб повідомив, що Сили оборони мали успіх і закріплювалися на рубежах Новоданилівки та Новопрокопівки Запорізької області.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун повідомив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка.

28 серпня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області.

29 серпня Генштаб повідомив, що ЗСУ мали успіх у напрямку Новоданилівка - Вербове Запорізької області.

30 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба розповів у Франції про успіх контрнаступу наших воїнів у селі Роботине Запорізької області.

У Білому домі у п’ятницю, 1 вересня, заявили, що Сполучені Штати помітили значний прогрес українських захисників на південь від Запоріжжя за останні 72 години.

Згодом The New York Times повідомило, що російські окупанти вигадали нову тактику для того, щоб зупинити просування українських військ у Запорізькій області. Так, вони заливають мінні поля займистою речовиною і підпалюють їх.

Україна
російська армія
ЗСУ
окупанти
Велика Британiя
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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