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Оновлено

Міноборони офіційно підтвердило звільнення села Роботине у Запорізькій області

28 серпня, 2023 понедiлок
09:28
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У понеділок, 28 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові офіційно звільнили село Роботине Запорізької області. Також за минулий тиждень Сили оборони деокупували 1 кв. км на Бахмутському напрямку

Про це вона повідомила під час включення з Military Media Center.

"Роботине звільнено і далі наші війська рухаються південно-східніше цього населеного пункту", - сказала Маляр.

Заступниця міністра оборони також зазначила, що ЗСУ просуваються в бік Новопрокопівки та Очеретуватого "попри шалений опір ворога".

ЗСУ минулого тижня звільнили ще один кв. км на Бахмутському напрямку

Як заявила Маляр в ефірі телемарафону, на Бахмутського напрямку є поступові, але впевнені просування щотижня - це те, що ворогу найбільше дошкуляє.

"Панівні висоти, що зайняті, йдуть по південному та північному флангах, що схоже на карті на напівоточення (Бахмута - ред.). По північному флангу ворог атакує, хоче відбити позиції, які ми там зайняли. Боротьба триває саме за це. По південному напрямку є просування: минулого тижня звільнили ще один квадратний кілометр", - розказала заступниця міністра оборони.

Вона наголосила, що загалом на цьому напрямку фронту звільнено вже 44 кв. км.

За словами Маляр, епіцентром бойових дій була Кліщіївка, водночас ворог чинить опір і в Оріхово-Василівці, але наші війська просуваються. До того ж окупанти здійснили безрезультатні наступальні дії ворога в районі Маріїнки, Авдіївки, Степового, Новомихайлівки й Вугледара Донецької області.

На Лимано-Куп'янському напрямку росіяни залучають десантно-штурмові війська

"На Куп'янському та Лиманському напрямках було гаряче. Ми спостерігаємо, що попри те, що ворог добре був знищений нашими оборонцями, вони збирають нові сили, здійснюють перегрупування та намагаються залучити найпрофесійніші підрозділи - десантно-штурмові. Ворог не полишає намірів рухатися цими напрямками, попри те, що їм це не вдається", - додала Маляр.

Крім того, вона зазначила, що на сході українські військові зазнали майже 8 тисяч обстрілів за минулий тиждень.

"Минулого тижня на Сході - майже 8 тисяч обстрілів ворога. Якщо поділити на сім днів - понад 1000 обстрілів щодня відбуваються з артилерійських установок, ворог атакує й авіаційними снарядами. Застосовано близько 400 000 боєприпасів з боку ворога, тобто бойові дії дуже інтенсивні", - сказала заступниця міністра оборони.

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли  в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи. 

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "військкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

Згодом в Інституту вивчення війни зазначили, що Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів.

27 серпня речник пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що Збройні Сили України просуваються на південь від населеного пункту Роботине у Запорізькій області до села Новопрокопівка. На півдні окупанти зазнають втрат, тому змушені перекидати війська з інших ділянок фронту.

Україна
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Бахмут
наступ ЗСУ
Контрнаступ ЗСУ
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