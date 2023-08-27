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ISW: ЗСУ просуваються через найскладнішу ділянку оборонних позицій окупантів

27 серпня, 2023 неділя
08:48
Війна з Росією ЗСУ

Сили оборони досягли подальших тактично значущих успіхів у західній частині Запорізької області, і, ймовірно, просуваються через складну серію оборонних позицій російських окупантів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначили, що, на думку українських та американських джерел, зараз просування українських військових може відбуватися на ділянках оборонних позицій військ РФ, які є найскладнішою серією.

На кадрах із геолокацією, опублікованих 25 серпня, видно, що Сили оборони просунулися на 1,5 км на південний схід від Новопрокопівки (13 км на південь від Оріхова).

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив 25 серпня, що ЗСУ наразі атакують через основний комплекс російських оборонних ліній уздовж напрямку українського наступу.

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Зокрема відомо, що російський "воєнкор" 25 серпня заявив, що ЗСУ атакували ділянки в напрямку тилових оборонних ліній неподалік Вербового (18 км на південний захід від Оріхова), що дає змогу припустити, що українські військові можуть перебувати поблизу тактичних тилів у межах серії російських оборонних позицій, які вони проривають. Експерти додають, що ці повідомлення не слід помилково інтерпретувати, як такі, що говорять про те, що українські сили увійшли в тили росіян на оперативному рівні.

Також у звіті йдеться, що ЗСУ тепер з'являються в межах досяжності наступної серії підготовлених російських оборонних позицій, які можуть бути слабшими за попередні комплекси оборони загарбників, але все ж таки є серйозною проблемою.

Що відомо про наступ ЗСУ у напрямку Запорізької області

21 серпня у Міноборони повідомляли, що ЗСУ мали успіх поблизу Роботиного та південніше Малої Токмачки Запорізької області.

22 серпня у Генштабі ЗСУ заявили, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви.

У вівторок, 22 серпня, українські захисники у складі 47-ї окремої механізованої бригади увійшли в село Роботине Запорізької області та організували евакуацію мирних мешканців. Військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик повідомляв, що українська армія зайшла в Роботине, однак на околицях ще знаходяться російські підрозділи. 

У середу, 23 серпня, бійці 47-ї ОМБр підняли український стяг з підписом Залужного у селі Роботине на Мелітопольському напрямку.

Пізніше повідомлялося, що ЗСУ 25 серпня продовжили контрнаступальні операції біля Роботиного на заході Запорізької області та просунулися вперед, оскільки російські "воєнкори" висловили занепокоєння відсутністю підкріплень і ротації у цьому районі.

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ЗСУ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
Контрнаступ ЗСУ
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